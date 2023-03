2023, 100 anos de Pe. José Comblin (1923-2011): Profeta da Liberdade 

Primeiros passos

A equipe de Organização da Semana Teológica Pe. José Comblin, agora em sua 13ª edição, já realizou seus primeiros encontros deste ano no Centro de Formação Pe. José Comblin, em Café do Vento, município de Sobrado- PB, nos dias 05/02 e 05/03, com o objetivo de empreender os primeiros passos na organização da XIII STPJC.

Dando sequência aos trabalhos da primeira reunião, os membros da Equipe da Organização, vinculados a vários grupos (Kairós, CPT, Grupo Comblin, Teologia Nordeste, CEBs, Egressos da Escola de Formação Missionária de Mogeiro/Santa Fé, CEBI, Coletivo Feminista, entre outros). Todos bem acolhidos pelo Pe. Herminio Canova, trataram de definir o tema geral e os temas conexos da XIII STPJC, além de compartilharem diversas informações, notícias, relatos de experiências, tendo iniciado com o momento habitual de espiritualidade, refletindo sobre a Transfiguração, com base no Evangelho do II Domingo da Quaresma, sobre a narrativa da Transfiguração. Sempre com o apoio do ofício Divino das Comunidades, após o momento da Recordação, foram partilhadas valiosas experiências individuais e comunitárias, associadas ao tema da transfiguração.

Contando com a presença e a participação de Pe. Hermínio, Edna, Andreza, Tânia, Elenilson, Elinaide, Glória, Maria José (responsável pelo saboroso almoço) e Alder, tratou-se de compartilhar informações diversas, dentre as quais:

Os preparativos da próxima Romaria celebrativa do centenário do Pe. José Comblin, a acontecer no Santuário de Santa Fé (Solânea-PB), nos dias 24, 25, e 26 de março;

Os passos que estão sendo dados para a realização em Rondonópolis;

MT, em julho próximo, do XV intereclesial das CEBs;

A publicação pela Editora Paulus do livro Póstumo de Comblin, “O Espírito Santo e a Tradição de Jesus” (terceira versão), a sair nos próximos dias;

A programação dos cursos de formação para membros da CPT (Regional nordeste 2).

Acerca dos preparativos para a próxima Romaria Missionária, celebrativa do centenário do Pe. José Comblin, importa conhecer parte da programação prevista para o dia 25/03:

Serão oito grupos com um assessor e uma secretária em cada grupo, na qual terá as seguintes temáticas:

1. Igreja – Povo de Deus João Batista(coordena) Magal (secretaria)

2. A Missão e Igreja em Saída Pe. Hermínio (coordena) Anunciada (secretaria)

3. Os Pobres no centro do Evangelho Pe. Isaías (coordena) Milena (secretaria)

4. A Ação do Espírito Santo Monica (coordena) Marta (secretaria)

5. Viver na Esperança Helvídio (coordena) Aline(secretaria)

6. Seguindo o Caminho de Jesus Frei Roberto (coordena) Valnice ( secretaria)

7. Vocação para a Liberdade Ana Claudia (coordena) Valberto (secretaria)

8. O anúncio do Reino no mundo presente Glaudemir (coordena) Paulinho (secretaria)

E para a grande plenária e síntese geral: Alder Júlio.

Passando em seguida, para a discussão da pauta principal – a organização das Jornadas Comunitárias e da Sessão de Encerramento da XIII STPJ – , Pe. Hermínio rememorou temas e passos refletidos, na reunião precedente. Após a roda de conversas entre os participantes da reunião, chegou-se a um consenso sobre o tema central e os temas conexos da XIII STPJC. Ficou acordado como tema central “2023, 100 anos de Pe.José Comblin (1923-2011): Profeta da Liberdade”, a ser refletido quando da sessão de Encerramento, marcada para o dia 23 de setembro próximo, com a participação de um convidado, cujo nome será divulgado oportunamente, após os contatos com o mesmo.

Com relação aos temas conexos, locais, datas e convidados/convidadas, chegou-se ao seguinte entendimentos:

Ficou combinado o tema conexão “A trajetória itinerante do Missionário Pe. José Comblin” tema a ser vivenciado na primeira Jornada Comunitária, a ser realizada na Casa Jardim dos Sonhos, em Várzea Nova, no próximo dia 10 de junho, tema para o qual está sendo contactada uma pessoa com larga experiência no assunto, cujo nome divulgaremos, oportunamente.

A segunda Jornada Comunitária está prevista para ser realizada, em Santa Rita no dia 15 de julho próximo, sobre o tema conexo “Pe. José Comblin, um Educador Popular” oportunamente, serão conhecidos o local preciso e a pessoa convidada a ajudar a refletir sobre o tema.

A terceira Jornada Comunitária versará sobre a dimensão profética do Pe. José Comblin, a ser realizada em Bayeux (em local a ser conhecido em breve), para o que também contaremos a participação especial de um amigo de Comblin, a ser brevemente confirmado.

Após a definição dos temas da XIII STPJC, as pessoas participantes foram convidadas pelo Pe. Hermínio, nosso anfitrião, após um brinde, a nos servirmos de um saboroso almoço preparado por Maria José.

João Pessoa, 10 de março de 2023