Vengo a mi lugar buscando confianza. Sosiego. Seguridad. Paz. Saber que los dolores me remiten a un pasado que ya pasó.

Mi objetivo no es cambiar a las personas sino cambiar mi relación con ellas. Aprender que quien me ama quiere mi bien. Establezco una distancia, un tiempo de espera, para que mi reacción sea mía y no programada.

Esto es un intento, una intención. Hay muchas cosas que me gustaría hacer. Aprendo a dejarlas en fila para que no se transformen en presiones. No necesito vivir en estado de alerta permanente. No voy a ser atacado.

No hay enemigos al acecho. Puedo atravesar exitosamente toda circunstancia. A mi modo. Confiando. Sabiendo que yo puedo. Puedo mirar, ver, escuchar, sentir, decidir, elegir, ir, volver.

Los pajaritos cantan. No me preocupa darle unidad a este escrito. La tiene de por sí. Puedo disfrutar. Aprovechar el momento de maneras diferentes. Si estoy presente no necesito nada más.

